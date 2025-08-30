Смертин о марафонах: «Выиграл на Байкале, Сахару пробежал. В следующем году — Оймякон. При минус 50 в 50 лет 50 километров. Самое холодное место на Земле, там человек 300 всего живет»

— Я тренировочный процесс подчинил радости. Это очень важно. Потому что если тебе не нравится бегать, но ты поставил цель пробежать марафон, ой как тебе тяжело будет в рамках подготовки! Я же бегать люблю, и всегда любил Так, найдя в этом медитативную сущность и ставя перед собой цель, я из года в год совершенствовал свои результаты. В итоге лучший мой результат — 2 часа и 48 минут.