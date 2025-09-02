Ричмонд
Окулов и Романова вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ-2025

Чемпионат мира-2025 пройдет в Ферде (Норвегия) со 2 по 11 октября.

Источник: Спортс"

Состав сборной России.

Мужчины: Зулфат Гараев (весовая категория — до 71 кг), Сергей Петров, Геворг Серобян (оба — до 79 кг), Артем Окулов (до 88 кг), Георгий Купцов (до 94 кг), Хас‑Магомед Балаев, Виктор Кондратьев (оба — до 110 кг), Даниил Вагайцев (свыше 110 кг).

Рамзан Джанхотов (до 88 кг) и Михаил Подкорытов (до 94 кг) заявлены запасными.

Женщины: Регина Шайдуллина, Елизавета Жаткина (обе — до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Анастасия Романова (до 77 кг), Мария Груздова, Анна Зубко, Яна Сотиева (все — до 86 кг).

Евгения Гусева (до 69 кг) и Дана Теблоева (до 86 кг) заявлены запасными.

Окулов — двукратный чемпион мира (2015, 2018), Романова — двукратная чемпионка Европы (2017, 2019).