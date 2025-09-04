Михаил Дегтярев: «Готовимся принять участие в Олимпийских играх-2028 в полном составе»

Проведем вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В них примут участие 9 000 наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе", — сказал Дегтярев.