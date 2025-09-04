Ричмонд
Михаил Дегтярев: «Готовимся принять участие в Олимпийских играх-2028 в полном составе»

"Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе.

Источник: Sports

Проведем вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В них примут участие 9 000 наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе", — сказал Дегтярев.

"Мы приветствовали избрание госпожи Ковентри (на пост главы МОК). И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК.

Мы ждем решения исполкома МОК по восстановлению олимпийского комитета в своих правах. Без восстановления прав решать вопрос по допуску национальной сборной невозможно. Первым шагом должно быть восстановление Олимпийского комитета России", — добавил министр спорта и глава ОКР.