«Я Клинникова не оправдываю, но медиафутбол достает многих бесов. Будь судья жестче к Маврину — ничего бы не было». Генич об инциденте в матче «Амкала» и «Десятки»

— Наверняка видели инцидент в матче «Амкала» и ФК «10»?
— Да, видел. Знаю очень хорошо Андрюху Клинникова. Он работал на «Матч ТВ».
— Как вы думаете, почему он себя так повел?
— Это скорее была защитная реакция. Я ни в коем случае его не оправдываю. Наказание он понесет и от лиги, и, я уверен, от Азамата, и от «Десятки». Он сам все прекрасно понимает. Написал правильный пост в телеге. Он абсолютно безобидный парень, спокойный.
Но, видимо, медиафутбол, многих бесов из тебя достает. И, когда ты бежишь в толчею, в группу своих ребят, которые хотят порадоваться и видишь кого-то чужого, то, разумеется, умышленно или неумышленно, ты его как-то заденешь, толкнешь, не думая о последствиях, потому что в тебе в этот момент бурлит бес. Конечно, это не красит.
Я думаю, что Андрюха сам прекрасно понимает, что он допустил громадную ошибку под прицелами такого количества камер. Еще и в такой обстановке, но, что делать? Я ни в коем случае не оправдываю. Может быть, судья чуть пожестче будь по отношению к Васе Маврину и сразу покажи желтую карточку, ничего бы этого и не было, — сказал комментатор «Матч ТВ» и фронтмен медийной команды телеканала в интервью корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.
Ранее президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Андрей Клинников может быть отстранен из МФЛ на полгода и более. ФК «10» уже отстранил своего сотрудника от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.
Пожизненный бан в Медиалиге — грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги.