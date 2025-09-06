Ричмонд
Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренер «ПСЖ» перенес операцию

«После падения с велосипеда в эту пятницу тренер “Пари Сен-Жермен” Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенес операцию в связи с переломом ключицы.

Источник: Спортс"

«Пари Сен-Жермен» выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления.

Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию«, — говорится в сообщении “ПСЖ”.