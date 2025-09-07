Генич о победе над «Народной»: «Последний раз такие эмоции испытывал, когда забил победный гол за “Амкар”

«С чем можно сравнить эти эмоции? Я понимаю, когда радуются 2Drots или “Амкал”. Они уже привыкли к этому. “Народная Команда” на жеребьевке хихикала, спрашивали, как у меня настроение? Вот я отдал должок “Спартаку”. Потому что, когда на матч приехал Каррера, это был один из последних моих матчей в качестве тренера. Они тогда издевались надо мной, теперь поиздеваюсь я. Поэтому “Народная” пусть собирает вещи, и спасибо за участие в турнире.
Последний раз такие эмоции, наверное, испытывал, когда забил победный гол за «Амкар» в ворота «Факела». Это круто. Я счастлив! Много работали. Сегодня выдержали, классно выложились. Меня переполняют эмоции.
Было сложно. Это очень сильный соперник. Они собрали классную банду. В первом матче нам не везло. Я знал, что сегодня будет тяжко. Было мощное давление. Еще судья этот РПЛовский Сиденков, болельщик «Спартака», насвистывал все в нашу сторону.
Очень сильно нервничал. Было принципиально пройти первый раунд и обыграть «Народную», — сказал президент «Матч ТВ» корреспонденту Спортса«» Фирузу Анвари.
«Матч ТВ» обыграл «Народную Команду» по сумме двух встреч и прошел в следующий раунд Кубка Лиги.