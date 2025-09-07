Российские гребцы взяли золото и серебро на молодежном чемпионате Европы в Чехии

"Наша команда показала хороший результат на первенстве Европы до 23 лет. Поздравляю победительниц Софию Ожерельеву и Анастасию Смагину, серебряных призеров Марину Матвееву и Александру Григорьеву, и, конечно же, тренеров сборной команды и личных тренеров спортсменок, всех болельщиков и зрителей, кто поддерживал наших гребцов.