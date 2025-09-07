Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские гребцы взяли золото и серебро на молодежном чемпионате Европы в Чехии

Россияне завоевали золотую и серебряную медали на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, который проходил в чешском Рачице с 6 по 7 сентября.

Источник: Спортс"

Победу в двойках без рулевого одержали София Ожерельева и Анастасия Смагина. В двойке парной Марина Матвеева и Александра Григорьева стали серебряными призерами.

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Наша команда показала хороший результат на первенстве Европы до 23 лет. Поздравляю победительниц Софию Ожерельеву и Анастасию Смагину, серебряных призеров Марину Матвееву и Александру Григорьеву, и, конечно же, тренеров сборной команды и личных тренеров спортсменок, всех болельщиков и зрителей, кто поддерживал наших гребцов.

Очередной международный старт показал, что сборная команда на правильном пути. Однако расслабляться на стоит — впереди много работы и новые победы", — сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.