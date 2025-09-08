Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»

— Были небольшие изменения: Артамонова подняли, Журавлев появился.
— У нас еще и Летунов выбыл прямо перед игрой. Журавлев был седьмым защитником. Артамонов провел отличный матч в ВХЛ, поэтому подняли его.
— Что случилось с Летуновым?
— Скоро узнаем. Там серьезное заболевание.
— Его место занял Виноградов. Получается, несчастье счастью помогло?
— Эти изменения нам помогли, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове — 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме.