Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»

Сегодня «Торпедо» обыграло СКА (3:2 ОТ). Решающий гол в овертайме забил Егор Виноградов.

Источник: Спортс"

— Были небольшие изменения: Артамонова подняли, Журавлев появился.

— У нас еще и Летунов выбыл прямо перед игрой. Журавлев был седьмым защитником. Артамонов провел отличный матч в ВХЛ, поэтому подняли его.

— Что случилось с Летуновым?

— Скоро узнаем. Там серьезное заболевание.

— Его место занял Виноградов. Получается, несчастье счастью помогло?

— Эти изменения нам помогли, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове — 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме.