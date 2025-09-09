Ричмонд
Мельникова о нейтральном статусе: «Некие сложности есть. Нужно будет думать не только о том, как сделать программы, но и о правилах поведения»

13−14 сентября олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступит на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.

Источник: Спортс"

«Было небольшое собрание на тему поведения на международной арене как нейтральный атлет. Некие сложности есть, конечно, потому что тебе нужно будет думать не только о том, как сделать свои программы, но еще и о правилах поведения, одежде, общении со СМИ и прочем», — написала Мельникова.