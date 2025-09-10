Лига клубного биатлона пройдет 22−23 ноября в Хантах, сообщил Нуждов: «Надеемся, в этом году к нам присоединится команда из Китая»

«Программа будет аналогичной прошлогодней. Надеемся, что в этом году к нам присоединится и команда из Китая — переговоры уже на продвинутой стадии. Призовой фонд останется прежним, как и награждение десяти тренеров сильнейших спортсменов. Требования по формированию команд сохраняются, а спортсмены будут сами собирать составы, как и в прошлом сезоне», — сказал Нуждов.
На следующей неделе будет опубликовано положение Лиги и начнется работа по формированию команд. Генеральным спонсором третьего сезона МЛКБ станет «Ланта-Банк».
Ранее победители гонок Кубка МЛКБ получали по 1 млн рублей, серебряные призеры — по 500 тысяч, бронзовые — по 250 тысяч.