Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев о том, что Садулаев не получил визу на ЧМ: «Эти рычаги мы не смогли преодолеть. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен»

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе.

Источник: Спортс"

Двукратный олимпийский чемпион Абдулраших Садулаев не выступит на турнире, так как ему не выдали шенгенскую визу.

"Все были заинтересованы в участии Садулаева в чемпионате мира, в том числе и международная федерация. Он мировая суперзвезда.

Но вмешались определенные причины. Садулаев, так понимаю, ранее нарушил правила при заезде в шенгенскую зону. И тут уже спортивные начальники бессильны.

Другие рычаги вступили в противодействие с Садулаевым, и эти рычаги мы не смогли преодолеть, к сожалению. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен", — рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев.