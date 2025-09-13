Губерниев о том, что Садулаев не получил визу на ЧМ: «Эти рычаги мы не смогли преодолеть. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен»

Двукратный олимпийский чемпион Абдулраших Садулаев не выступит на турнире, так как ему не выдали шенгенскую визу.
"Все были заинтересованы в участии Садулаева в чемпионате мира, в том числе и международная федерация. Он мировая суперзвезда.
Но вмешались определенные причины. Садулаев, так понимаю, ранее нарушил правила при заезде в шенгенскую зону. И тут уже спортивные начальники бессильны.
Другие рычаги вступили в противодействие с Садулаевым, и эти рычаги мы не смогли преодолеть, к сожалению. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен", — рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев.