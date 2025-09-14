Два регбиста «ВВА-Подмосковья» дисквалифицированы за допинг: Жбанов на 4 года, Писарьков на 6 лет

23-летнего Артема Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин.
Дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с июня 2024 года: у Жбанова — с 19 июня, у Писарькова — с 28 июня.
24-летний Сергей Жбанов был дисквалифицирован на четыре года — у него в допинг-пробе был обнаружены дростанолон и его метаболит.
23-летнего Артема Писарькова отстранили на шесть лет за метаболиты дростанолона и триметазидин.
Дисквалификации обоих спортсменов отсчитываются с июня 2024 года: у Жбанова — с 19 июня, у Писарькова — с 28 июня.