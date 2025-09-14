Александр Первухин: «К судейству было много вопросов. Скорее всего, будем писать определенную жалобу»

Во втором тайме все было по-другому. У нас была более выгодная позиция перед началом этой игры — все же мы не вышли в финал PARI Кубка России по регби, а Казань вышла. Мы имели время подготовиться к этой игре, а вот у «Стрелы-Ак Барс» главной заботой была возможность отдохнуть два-три дня. Мы реально рассчитывали на это, оно и сказалось во втором тайме. Мы были свежее и продуктивнее.