Маркета Давидова об операции на спине: «Я довольна тем, как проходит восстановление. Сначала я даже сидеть долго не могла»

— Для меня это было нелегкое решение. Как спортсменке тебе хочется участвовать в гонках, двигаться без боли и бороться за высокие места. Я надеялась, что перерыв в декабре-январе позволит мне все же достичь моих целей — выступить на чемпионате мира в Ленцерхайде и на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место, но пришлось признать, что надо позаботиться о своем здоровье, чтобы полностью восстановиться.