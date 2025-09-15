Ричмонд
Чемпионат мира по волейболу-2025. Куба сыграет с Колумбией, Болгария против Словении, США встретятся с Португалией, другие матчи

Чемпионат мира по волейболу-2025 среди мужчин.

Источник: Спортс"

Филиппины.

Групповой этап.

2-й тур.

Группа B.

Нидерланды — Румыния — 13.00.

Польша — Катар — 16.30.

Турнирное положение: Польша — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Нидерланды — 1−0 (3), Катар — 0−1 (0), Румыния — 0−1 (0).

Группа D.

Куба — Колумбия — 5.00.

CША — Португалия — 16.00.

Турнирное положение: США — 1−0 (3), Португалия — 1−0 (3), Куба — 0−1 (0), Колумбия — 0−1 (0).

Группа Е.

Германия — Чили — 8.30.

Словения — Болгария — 12.30.

Турнирное положение: Болгария — 1−0 (3), Словения — 1−0 (3), Германия — 0−1 (0), Чили — 0−1 (0).

Группа G.

Турция — Ливия — 5.30.

Япония — Канада — 9.00.

Турнирное положение: Турция — 1−0 (3), Канада — 1−0 (3), Ливия — 0−1 (0), Япония — 0−1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.