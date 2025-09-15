Чемпионат мира по волейболу-2025. Куба сыграет с Колумбией, Болгария против Словении, США встретятся с Португалией, другие матчи

Филиппины.
Групповой этап.
2-й тур.
Группа B.
Нидерланды — Румыния — 13.00.
Польша — Катар — 16.30.
Турнирное положение: Польша — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Нидерланды — 1−0 (3), Катар — 0−1 (0), Румыния — 0−1 (0).
Группа D.
Куба — Колумбия — 5.00.
CША — Португалия — 16.00.
Турнирное положение: США — 1−0 (3), Португалия — 1−0 (3), Куба — 0−1 (0), Колумбия — 0−1 (0).
Группа Е.
Германия — Чили — 8.30.
Словения — Болгария — 12.30.
Турнирное положение: Болгария — 1−0 (3), Словения — 1−0 (3), Германия — 0−1 (0), Чили — 0−1 (0).
Группа G.
Турция — Ливия — 5.30.
Япония — Канада — 9.00.
Турнирное положение: Турция — 1−0 (3), Канада — 1−0 (3), Ливия — 0−1 (0), Япония — 0−1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.