Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия сыграет с Чехией, Аргентина встретится с Южной Кореей, Италия против Бельгии, другие матчи

Чемпионат мира по волейболу-2025.
Мужчины.
Филиппины.
Групповой этап.
2-й тур.
Группа А.
Иран — Тунис — 8.30.
Филиппины — Египет — 12.30.
Положение в группе: Тунис — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Египет — 1−0 (3), Иран — 0−1 (0), Филиппины — 0−1 (0).
Группа C.
Аргентина — Южная Корея — 5.30.
Франция — Финляндия — 13.00.
Положение в группе: Франция — 1−0 (3), Аргентина — 1−0 (2), Финляндия — 0−1 (1), Южная Корея — 0−1 (0).
Группа F.
Украина — Алжир — 9.00.
Италия — Бельгия — 16.00.
Положение в группе: Бельгия — 1−0 (3), Италия — 1−0 (3), Алжир — 0−1 (0), Украина — 0−1 (0).
Группа H.
Бразилия — Чехия — 5.00.
Сербия — Китай — 16.30.
Положение в группе: Чехия — 1−0 (3), Бразилия — 1−0 (3), Китай — 0−1 (0), Сербия — 0−1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.