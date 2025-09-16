Ричмонд
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия сыграет с Чехией, Аргентина встретится с Южной Кореей, Италия против Бельгии, другие матчи

16 сентября пройдут матчи второго тура в группах А, С, F, H.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира по волейболу-2025.

Мужчины.

Филиппины.

Групповой этап.

2-й тур.

Группа А.

Иран — Тунис — 8.30.

Филиппины — Египет — 12.30.

Положение в группе: Тунис — 1 победа — 0 поражений (3 очка), Египет — 1−0 (3), Иран — 0−1 (0), Филиппины — 0−1 (0).

Группа C.

Аргентина — Южная Корея — 5.30.

Франция — Финляндия — 13.00.

Положение в группе: Франция — 1−0 (3), Аргентина — 1−0 (2), Финляндия — 0−1 (1), Южная Корея — 0−1 (0).

Группа F.

Украина — Алжир — 9.00.

Италия — Бельгия — 16.00.

Положение в группе: Бельгия — 1−0 (3), Италия — 1−0 (3), Алжир — 0−1 (0), Украина — 0−1 (0).

Группа H.

Бразилия — Чехия — 5.00.

Сербия — Китай — 16.30.

Положение в группе: Чехия — 1−0 (3), Бразилия — 1−0 (3), Китай — 0−1 (0), Сербия — 0−1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.