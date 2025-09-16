Вратарь 2Drots Ланда: «Ландаков — легендарный, запомните!»

Сегодня было тяжелее. Если бы в прошлый раз не получилось, ничего страшного. Сейчас от меня уже ждали. Было ощущение, что нужно еще больше сделать. В голове есть мысль, что если хорошо оттренируюсь, буду играть. Но настроение — только тренироваться еще больше, чтобы не расслабить булки и не упасть в грязь лицом.