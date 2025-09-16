Ричмонд
Вратарь 2Drots Ланда: «Ландаков — легендарный, запомните!»

"Великий у нас один. Мы уже договорились: Сычев — великий, я — легендарный. Ландаков — легендарный, запомните!

Источник: Спортс"

Сегодня было тяжелее. Если бы в прошлый раз не получилось, ничего страшного. Сейчас от меня уже ждали. Было ощущение, что нужно еще больше сделать. В голове есть мысль, что если хорошо оттренируюсь, буду играть. Но настроение — только тренироваться еще больше, чтобы не расслабить булки и не упасть в грязь лицом.

С Сычевым смену ролей не обсуждали. Это же не схему поменять. У Димы случилась травма, потом околофутбольные дела. Я хорошо провел игру — это нормально, конкуренция. За счет этого, я уверен, Дима вырос. Дима впервые оказался в ситуации, когда ему надо доказывать — для него это тоже большой плюс«, — рассказал голкипер 2Drots в беседе с корреспондентом Спортса»" Екатериной Бурделовой.

Ланда второй тур подряд выиграл серию буллиталити для 2Drots в WINLINE Кубке Лиги.