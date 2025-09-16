Ричмонд
Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянка Вербина поборется за золото, Снайдер, Азарпира, Киеока выступят в финалах

16 сентября в вольной борьбе разыграют награды в четырех видах.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025.

Загреб, Хорватия.

Начало финалов — после 19.00 по московскому времени.

До 65 кг.

Иранец Рахман Муса Амузадхалили встретится в финале с представителем Японии олимпийским чемпионом Котаро Киеокой.

До 97 кг.

Иранский борец Амирали Хамид Азарпира в финальной схватке встретится с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира из США Кайлом Снайдером.

Женская борьба.

До 55 кг.

Россиянка Екатерина Вербина поборется в финале с представительницей КНДР Кьон Рьон Ох. В полуфинале Вербина победила румынку Андрею Беатрис Ану со счетом 5:3.

До 59 кг.

Японка Сакура Ониши встретится в схватке за золото с украинкой Марией Винник.

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.