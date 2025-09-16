Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянка Вербина поборется за золото, Снайдер, Азарпира, Киеока выступят в финалах

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025.
Загреб, Хорватия.
Начало финалов — после 19.00 по московскому времени.
До 65 кг.
Иранец Рахман Муса Амузадхалили встретится в финале с представителем Японии олимпийским чемпионом Котаро Киеокой.
До 97 кг.
Иранский борец Амирали Хамид Азарпира в финальной схватке встретится с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира из США Кайлом Снайдером.
Женская борьба.
До 55 кг.
Россиянка Екатерина Вербина поборется в финале с представительницей КНДР Кьон Рьон Ох. В полуфинале Вербина победила румынку Андрею Беатрис Ану со счетом 5:3.
До 59 кг.
Японка Сакура Ониши встретится в схватке за золото с украинкой Марией Винник.
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.