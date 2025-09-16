Борец Сидаков сломал четыре зуба в полуфинале ЧМ: «Удар хороший получил. Кушать не могу, больно»

Не было особой тактики [в полуфинале с Валиевым], я просто был хорошо готов все шесть минут. Но что-то произошло, и я выключился. Случайно мне попало — это же борьба. Значит, так оно должно было быть. Я врачу говорил — что-то не то со мной, чуть-чуть можно подождать. А он говорит — нет, гоу-гоу, уже предупреждение мне давал. Думаю — 30 секунд остается, встал, а тут уже не 5 минут 30 секунд [на табло]. Я встал и вообще ватный какой-то стал, непонятно.