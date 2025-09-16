Ричмонд
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о четверке лучших спортсменов в истории, упомянув экс-напарника Льюиса Хэмилтона, перешедшего в «Феррари».

Источник: Спортс"

"Сложный вопрос. Думаю, я назову Майкла Джордана. Пожалуй, здесь должен быть Усейн Болт, определенно. Льюис тоже.

И я не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси, так что возьму другой вид спорта. Назову Тайгера Вудса", — произнес британец.

Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя.

