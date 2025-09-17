Дмитрий Васильев: «Загитовой ничего не грозит, “Миротворец” — это смехотворная история. Страшилка, которой пытаются пугать наших граждан»

«Миротворец» — это смехотворная история. Он ни на что не влияет, Загитовой ничего не грозит. Обращать на него внимание точно не нужно, надо жить своей жизнью. Все эти «Миротворцы» скоро будут аннулированы и закрыты. Про эту базу только с улыбкой будут вспоминать — и все, не более того.
А сейчас это страшилка, которой пытаются пугать наших граждан. Этот список никак не навредит Загитовой и другим российским спортсменам и известным личностям, которые внесены в этот список. Не думаю, что кто-то из них в ближайшее время собирается ехать на Украину", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.