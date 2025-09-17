Ричмонд
Чемпионат мира по борьбе-2025. Танделова выступит в схватке за бронзу, Велиева поборется в утешительном раунде

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025.

Источник: Спортс"

Загреб, Хорватия.

Женская борьба.

Начало финалов — после 19:00 по московскому времени (18 сентября), прямая трансляция — «Матч! Боец».

До 53 кг.

В поединке за золото встретятся представительница Эквадора Лусия Ямилет Епес Гусман и японка Харуна Мураяма Окуно.

До 62 кг.

Японка Сакура Мотоки встретится в финале с Ким Ок Чжу из КНДР. Россиянка Амина Танделова поборется за бронзу.

До 68 кг.

Японка Ами Ишии проведет финальный поединок против болгарки Юлианы Василевой Яневой. Россиянка Ханум Велиева попытается попасть в схватку за бронзу через утешительный раунд.

До 72 кг.

Украинка Алла Белинская поборется за золото с турчанкой Несрин Баш.