Команда МГУСиТ выступит на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах

Групповой этап Tropical 5s Beach Rugby Tournament пройдет 20 сентября. В одной группе с россиянами сыграют Seychelles Men’s, Johannes Marlins и Black Parrots.

Состав МГУСиТ: Ян Баженов, Артем Вдовин, Артем Карин, Даниил Козлов, Вадим Кротов, Дмитрий Муравьев, Игнатий Некрасов, Егор Никитин, Сергей Толмачев, Александр Шаипкин.

Главный тренер — Сергей Лыско.