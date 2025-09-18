Ричмонд
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 200 м и 400 м с/б у мужчин и женщин, а также в мужском тройной прыжке

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Токио, Япония.

Расписание финалов.

Тройной прыжок, мужчины.

14:50.

Фавориты: Педро Пичардо (Португалия), Энди Диас Эрнандес (Италия), Джордан Скотт (Ямайка), Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Лазаро Мартинес (Куба), Яссер Трики (Алжир).

400 м с/б, мужчины.

15:15.

Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Рай Бенджамин (США), Алисон дос Сантос (Бразилия), Эзекиель Натаниэль (Нигерия), Абдеррахман Самба (Катар).

400 м с/б, женщины.

15:27.

Фавориты: Фемке Бол (Нидерланды), Далайла Мухаммад (США), Анна Кокрелл (США), Жасмин Джонс (США).

200 м, мужчины.

16:06.

Фавориты: Ноа Лайлс (США), Кеннет Беднарек (США), Брайан Левелл (Ямайка), Летсиле Тебого (Ботсвана).

200 м, женщины.

16:22.

Фавориты: Мелисса Джефферсон-Вуден (США), Шерика Джексон (Ямайка), Маккензи Лонг (США), Бриттани Браун (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен.

