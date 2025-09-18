Ричмонд
«Мы играем в Кубке России, и там все видят. А если бы в МФЛ не было ВАР?» Егоров о судействе в матче «БроукБойз» — Lit Energy

«Переживаешь, что судья не увидит очевидную игру рукой, потому что он смотрит долго и не видит. И ты думаешь: “Как же ты не видишь? А если бы ВАР не было?”.

Источник: Спортс"

Мы играем в Кубке России, и там все как-то видят #####. Вот я не понимаю, это ключевое«, — сказал президент “БроукБойз” в интервью корреспонденту Спортса»" Екатерине Бурделовой.

Игру между Lit Energy и «Броуками» судил Иван Сиденков — бывший арбитр РПЛ.

Матч 3-го тура WINLINE Кубка Лиги закончился победой команды «БроукБойз» по буллиталити. После окончания основного времени счет был 1:1.

Напомним, что «Броуки» также выступают в FONBET Кубке России, где 23 сентября в 19:30 (мск) сыграет против саратовского «Сокола». Игра пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».