«Мы играем в Кубке России, и там все видят. А если бы в МФЛ не было ВАР?» Егоров о судействе в матче «БроукБойз» — Lit Energy

Мы играем в Кубке России, и там все как-то видят #####. Вот я не понимаю, это ключевое«, — сказал президент “БроукБойз” в интервью корреспонденту Спортса»" Екатерине Бурделовой.
Игру между Lit Energy и «Броуками» судил Иван Сиденков — бывший арбитр РПЛ.
Матч 3-го тура WINLINE Кубка Лиги закончился победой команды «БроукБойз» по буллиталити. После окончания основного времени счет был 1:1.
Напомним, что «Броуки» также выступают в FONBET Кубке России, где 23 сентября в 19:30 (мск) сыграет против саратовского «Сокола». Игра пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».