Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дюплантис — рок-звезда. Он начинает дорого нам обходиться». Глава World Athletics Коу о призовых для шведского рекордсмена

Шведский прыгун с шестом Дюплантис победил на чемпионате мира в Токио, установив свой уже 14-й по счету мировой рекорд — 6,30 метра. Согласно регламенту, он получит от международной федерации (World Athletics) 70 тысяч долларов за золото, а также бонус в 100 тысяч за рекордный результат.

Источник: Спортс"

«Мне нужно пойти к Мондо (Дюплантису) и сказать, что из-за этого нового рекорда нам придется отменить новогоднюю вечеринку. Он начинает достаточно дорого нам обходиться. Сотрудники World Athletics разочаруются из-за того, что Рождественский праздник отменен из‑за Мондо!» — смеясь сказал президент организации Себастьян Коу.

«Серьезно, он рок-звезда, фантастический человек для нашего спорта. Я был в восторге от увиденного: на стадионе царил настоящий праздник, ни один зритель не встал со своего места, чтобы уйти домой. Возможно, те, кто увидел это, поняли, что настоящие вечеринки проходят на стадионах», — добавил Коу.

Я 4 часа неотрывно следил за Дюплантисом. Вот все его действия по минутам.