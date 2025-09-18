«Дюплантис — рок-звезда. Он начинает дорого нам обходиться». Глава World Athletics Коу о призовых для шведского рекордсмена

«Мне нужно пойти к Мондо (Дюплантису) и сказать, что из-за этого нового рекорда нам придется отменить новогоднюю вечеринку. Он начинает достаточно дорого нам обходиться. Сотрудники World Athletics разочаруются из-за того, что Рождественский праздник отменен из‑за Мондо!» — смеясь сказал президент организации Себастьян Коу.
«Серьезно, он рок-звезда, фантастический человек для нашего спорта. Я был в восторге от увиденного: на стадионе царил настоящий праздник, ни один зритель не встал со своего места, чтобы уйти домой. Возможно, те, кто увидел это, поняли, что настоящие вечеринки проходят на стадионах», — добавил Коу.
Я 4 часа неотрывно следил за Дюплантисом. Вот все его действия по минутам.