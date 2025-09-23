Олимпийский чемпион гребец Постригай намерен пересечь на лодке пролив Ла-Манш

Реально ли переплыть Ла-Манш на надувном «Драконе»? Думаю, на столько же, как переплыть из Питера в Москву, что как-то предложила мне Настя Романова. Поэтому можно и в этот раз подумать, только все надо как следует проработать, заручиться поддержкой, в том числе и СМИ. Если все будут настроены добиться одной цели, соберется классная команда, то, наверно, будет круто", — рассказал олимпийский чемпион-2012 по гребле на байдарке Юрий Постригай.