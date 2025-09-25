Ричмонд
Софья Великая внесена в базу «Миротворца»

Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса. Великой в числе прочего вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Спортс"

Великая — двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы в фехтовании на саблях.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.