«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба

Команда проведет четыре домашних матча сезона-2025/26 в этой форме: 29 октября против «Виннипега», 5 ноября против «Нэшвилла», 22 декабря против «Колорадо» и 25 января против «Флориды».

Источник: Спортс"

«Отдавая дань уважения дебютному сезону команды, специальная форма к 25-летнему юбилею украшена культовым логотипом “Уайлд”, оригинальным шрифтом “Уайлд”, а также золотыми акцентами на белом свитере», — говорится на сайте клуба.

Фото: x.com/mnwild.