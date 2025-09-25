Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поставим задачу — свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги

"Надеюсь, в Китае будет полный стадион. Он там большой, позволяющий побить рекорд по зрителям. Давайте поставим себе задачу — свыше 33 тысяч.

Источник: Спортс"

Сыграем в городе Ваньнин — 100 км от города Санья, где пройдут полуфиналы и будут базироваться клубы. Стадион классный, интересный, очень красивый, вмещает порядка 40 тысяч. Будем надеяться, что он будет заполнен.

Обыватель в любом китайском городе вряд-ли знает о Медиалиге. Как и мы не знаем о многих вещах, которые есть там. Например, о такси без водителей. Но мы для этого и едем, чтобы познакомить дружественную страну с продуктом, показать, насколько это интересно. Кто знает, может Медиалига приживется и там.

Мы уже пробовали сделать матчи с клумбами высшей лиги Китая. Не получалось из-за визовых ограничений. Слышал, что визовый режим будет отменен. Хайнань безвизовый. Если на материковой Китай отменят визы, убежден, мы сыграем с китайскими клубами из высшей лиги«, — рассказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса»" Екатерине Бурделовой.