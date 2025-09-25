«Поставим задачу — свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги

Обыватель в любом китайском городе вряд-ли знает о Медиалиге. Как и мы не знаем о многих вещах, которые есть там. Например, о такси без водителей. Но мы для этого и едем, чтобы познакомить дружественную страну с продуктом, показать, насколько это интересно. Кто знает, может Медиалига приживется и там.