Российские бегуны в 2026 году проведут сборы в Кении вместе с иностранцами

В нее войдут до пяти любителей высокого уровня, еще до 10 профессиональных спортсменов, а также иностранные атлеты, подобранные с участием нашего иностранного партнера. Все члены группы будут тренироваться в Кении в одно и то же время, предполагается до трех таких сборов в течение года. Первый сбор должен стартовать в начале весны 2026 года.