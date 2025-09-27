«Будет турне в Европу. Нас там ждут». Осипов анонсировал новые выезды для Медиалиги

— Хочется приобретать новую аудиторию в тех регионах, в которых о Медиалиге никто не знает. Москва, Екатеринбург, Абхазия, Беларусь и Казахстан подтверждают, что наш проект очень интересен. Будем пробовать открывать новые локации, Китай в частности.
И, я думаю, в ближайшее время мы анонсируем еще несколько турне в Европу, где нас ждут с распростертыми объятиями. Мы туда доедем.
— Если не секрет, то в какие города Европы?
— Пока не будем раскрывать секрет, но это два важных государства Европы«, — сказал президент МФЛ в интервью корреспонденту Спортса».
Ранее Николай Осипов сообщил, что решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут в Китае.
«Поставим задачу — свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги.