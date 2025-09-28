РУСАДА завершило расследование по делам спортсменов из базы данных московской лаборатории

«Учитывая временные рамки, даже, если какие-то дела еще остались (у международных федераций), то их очень мало. Однако мы продолжаем получать от международных федераций и ITA информацию о вынесенных по LIMS санкциях в отношении российских спортсменов», — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.