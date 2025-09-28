Ричмонд
РУСАДА завершило расследование по делам спортсменов из базы данных московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследования по 85 делам российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

Источник: Спортс"

Глава Российского антидопингового агентства отметила, что РУСАДА обработало по LIMS 85 дел, 41 дело завершилось санкцией, 44 дела были закрыты без вынесения санкций.

«Учитывая временные рамки, даже, если какие-то дела еще остались (у международных федераций), то их очень мало. Однако мы продолжаем получать от международных федераций и ITA информацию о вынесенных по LIMS санкциях в отношении российских спортсменов», — рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.