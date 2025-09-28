Егоров отменил поездку на матч «Реала» в Казахстан и с семьей в Турцию из-за ситуции в «Броуках»: «Капитан должен быть на корабле в тяжелые моменты»

В итоге, я потерял тот момент, когда команда и клуб погрязли в таком бардаке, что мне в один момент стало страшно. Я пришел в клуб и понял — это вообще не то, чего мы строили. Сопровождалось это постоянными манипуляциями об уходе от человека, которого ты наоборот пытался интегрировать. Это поражало. Один раз. Два. Три. Но дальше — меньше слов, больше дела.