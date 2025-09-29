«Перекрывает, и ничего не можешь с этим поделать». Егоров об эмоциях во время матчей

У тебя забрало падает в момент игры, и ты не можешь контролировать свои эмоции. У тебя пульс поднимается с 50 до 190, и ты полностью сосредоточен на этом псевдопротивостоянии. Но ты все равно понимаешь, что это игра и никакой реальной опасности нет. И ты ничего не можешь с этим поделать. А через 10 минут думаешь: «Зачем я кричал? Какую я хрень нес?» — сказал президент «Броуков».