Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR EGYPT 2026

30 января-1 февраля в городе Шарм-эль-Шейх в Египте пройдет фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR (0+). В программе: забеги, заплывы, соревнования по триатлону (можно преодолеть в составе эстафетной команды), детские старты.

В пятницу 30 января пройдут женские забеги на дистанции 5 км и заплывы на дистанции 1 морская миля (1,852 км).

Соревнования по триатлону состоятся 1 февраля на следующих дистанциях:

113 км, где плавание составит 1,93 км, велоэтап — 89 км, беговой этап — 21,1 км;

олимпийская, где плавательный этап составит 1,5 км, велоэтап — 40 км, бег — 9 км.

Плавание пройдет в акватории Красного моря (температура воды — около 20 градусов). Велоэтап состоится по широкой шестиполосной дороге, а бег — по территории отеля.

Стоимость слота на олимпийской дистанции составляет 17 929 рублей, на дистанции 113 км — 22 819 рублей. Участие в заплыве стоит 7335 рублей, в забеге — 3667 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.