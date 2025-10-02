Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR EGYPT 2026

В пятницу 30 января пройдут женские забеги на дистанции 5 км и заплывы на дистанции 1 морская миля (1,852 км).
Соревнования по триатлону состоятся 1 февраля на следующих дистанциях:
113 км, где плавание составит 1,93 км, велоэтап — 89 км, беговой этап — 21,1 км;
олимпийская, где плавательный этап составит 1,5 км, велоэтап — 40 км, бег — 9 км.
Плавание пройдет в акватории Красного моря (температура воды — около 20 градусов). Велоэтап состоится по широкой шестиполосной дороге, а бег — по территории отеля.
Стоимость слота на олимпийской дистанции составляет 17 929 рублей, на дистанции 113 км — 22 819 рублей. Участие в заплыве стоит 7335 рублей, в забеге — 3667 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.