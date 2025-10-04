Ричмонд
Бладцева, Аляева и еще 13 россиян выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Чемпионат мира пройдет в Памплоне с 5 по 9 ноября.

Источник: Спортс"

На турнире выступят 15 российских батутистов в нейтральном статусе: Данила Касимов, Дмитрий Нартов, Кирилл Козлов, Максим Диденко, Мария Михайлова, Анна Корнетская, София Аляева и Анжела Бладцева (все — прыжки на батуте), Кирилл Пантелеев, Михаил Юрьев, Сергей Финиченко, Александра Лямина, Арина Каляндра, Михаил Заломин и Галина Бегим (все акробатическая дорожка/двойной минитрамп).