Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»

40-летний форвард пропустил часть предсезонных сборов «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела.

Источник: Спортс"

"Думаю, и после побития рекорда Гретцки у Овечкина достаточно мотивации в НХЛ. Теперь ему только собственный рекорд улучшать. Но Саше нужно подумать и о здоровье, нужно беречь его.

Овечкину надо отыграть сезон и не получить каких-то критичных травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и может поберечь свои силы и здоровье, чтобы потом продемонстрировать что-то невероятное в игре. А Саша может это.

Спортсмен, который любит себя и знает свой организм, может пропустить соревнования или матч, чтобы не усугубить ситуацию со здоровьем", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

НХЛ поздравила со Всемирным днем улыбки, выложив фото Овечкина.