Дегтярев провел двусторонние переговоры с министром спорта Беларуси

Мы собрались на той же площадке, где проходит стратегическая сессия Минспорта России. И впервые в истории белорусские коллеги вместе с нами обсуждали вызовы и возможности для дальнейшего развития спортивной отрасли. Это хорошая возможность для установления прямых контактов между нашими регионами.
Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин, «Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие межгосударственные отношения, и результат нашей совместной работы очевиден».
Мы всегда открыты к обмену опытом и лучшими наработками для развития спорта на пространстве Союзного государства и готовы обсуждать вопросы расширения межрегионального спортивного сотрудничества. Актуальность этой темы трудно переоценить.
Также с моим белорусским визави провели двусторонние переговоры", — написал министр спорта России Михаил Дегтярев.