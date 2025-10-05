Ричмонд
Дегтярев провел двусторонние переговоры с министром спорта Беларуси

"Сегодня вместе с Министром спорта и туризма Республики Беларусь Сергеем Ковальчуком провели заседание коллегий наших Министерств.

Источник: Спортс"

Мы собрались на той же площадке, где проходит стратегическая сессия Минспорта России. И впервые в истории белорусские коллеги вместе с нами обсуждали вызовы и возможности для дальнейшего развития спортивной отрасли. Это хорошая возможность для установления прямых контактов между нашими регионами.

Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин, «Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие межгосударственные отношения, и результат нашей совместной работы очевиден».

Мы всегда открыты к обмену опытом и лучшими наработками для развития спорта на пространстве Союзного государства и готовы обсуждать вопросы расширения межрегионального спортивного сотрудничества. Актуальность этой темы трудно переоценить.

Также с моим белорусским визави провели двусторонние переговоры", — написал министр спорта России Михаил Дегтярев.