Группа из 350 альпинистов, застрявших на Эвересте, спустилась с горы

Об этом сообщает медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

«К настоящему моменту 350 пеших туристов, пострадавших от снегопада, благополучно прибыли в пункт сбора в деревне Цюйдан, они в хорошем физическом состоянии», — говорится в сообщении в официальном аккаунте WeChat.

Спасатели также смогли установить связь с еще более чем 200 туристами, они постепенно прибудут к месту сбора под руководством спасателей.

Накануне стало известно, что почти тысяча человек оказались в ловушке из-за непогоды на восточном склоне Эвереста. Местные жители и спасатели пытаются расчистить снег, который заблокировал доступ к базовому лагерю, расположенному на высоте 4900 метров.

Около тысячи альпинистов застряли на Эвересте из-за сильной метели.