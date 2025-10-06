Группа из 350 альпинистов, застрявших на Эвересте, спустилась с горы

Накануне стало известно, что почти тысяча человек оказались в ловушке из-за непогоды на восточном склоне Эвереста. Местные жители и спасатели пытаются расчистить снег, который заблокировал доступ к базовому лагерю, расположенному на высоте 4900 метров.