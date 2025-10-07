Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Спортивная отрасль всегда чувствовала вашу особую поддержку. Формируется новое, современное лицо российского спорта»

Сегодня президенту России исполняется 73 года.

Источник: Спортс"

"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От всего спортивного сообщества примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Спортивная отрасль всегда чувствовала Вашу особую поддержку. В этому году по Вашему поручению создан Российский спортивный фонд, цель которого оказать помощь массовому, детско-юношескому и адаптивному направлению.

Заработала комплексная госпрограмма «Спорт России», учитывающая все ресурсы на развитие отрасли. По всей стране возводится спортивная инфраструктура — планы расписаны до 2030 года и дальше. В целом формируется новое, современное лицо российского спорта. С Вашей поддержкой наши атлеты покоряли и будут покорять мировые пьедесталы.

Ваше внимание, особое отношение и личный пример — надежный ориентир для всей спортивной семьи и десятков миллионов любителей спорта. От души поздравляем Вас и желаем здоровья, веры, надежды и любви!" — написал в своем телеграм-канале министр спорта РФ Дегтярев.