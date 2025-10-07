Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Спортивная отрасль всегда чувствовала вашу особую поддержку. Формируется новое, современное лицо российского спорта»

Заработала комплексная госпрограмма «Спорт России», учитывающая все ресурсы на развитие отрасли. По всей стране возводится спортивная инфраструктура — планы расписаны до 2030 года и дальше. В целом формируется новое, современное лицо российского спорта. С Вашей поддержкой наши атлеты покоряли и будут покорять мировые пьедесталы.