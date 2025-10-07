Велокоманда Israel — Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»

«За последние 11 лет команда, которая четыре года назад трансформировалась в Israel — Premier Tech, пережила взлеты и падения, присущие профессиональному спорту: от радости, которую наши гонщики испытывают после побед на этапах “Тур де Франс”, до борьбы за выживание и возвращения в Мировой тур. Это спортивный проект — и всегда будет им.