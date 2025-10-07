Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велокоманда Israel — Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»

«За последние 11 лет команда, которая четыре года назад трансформировалась в Israel — Premier Tech, пережила взлеты и падения, присущие профессиональному спорту: от радости, которую наши гонщики испытывают после побед на этапах “Тур де Франс”, до борьбы за выживание и возвращения в Мировой тур.

Источник: Спортс"

«За последние 11 лет команда, которая четыре года назад трансформировалась в Israel — Premier Tech, пережила взлеты и падения, присущие профессиональному спорту: от радости, которую наши гонщики испытывают после побед на этапах “Тур де Франс”, до борьбы за выживание и возвращения в Мировой тур. Это спортивный проект — и всегда будет им.

Команда гордится своими достижениями в гонках, но еще больше — сложившейся внутри нее культурой. Эта культура стала основой, позволившей команде преодолеть трудности последних месяцев, решительно поддерживать наших гонщиков и коллектив в этот невероятно сложный период. За это время владельцы и руководство команды осознали необходимость перемен.

В знак непоколебимой преданности гонщикам, коллективу и важным партнерам было принято решение о переименовании и ребрендинге, отойдя от нынешней израильской идентичности. В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг необходим ради обеспечения будущего команды", — говорится в заявлении Israel — Premier Tech.

В нынешнем сезоне организаторы соревнований, в том числе «Вуэльты Испании», столкнулись с антиизраильскими протестами на фоне ситуации в секторе Газа. Активисты призывали не допустить участия команды Israel — Premier Tech.

Антиизраильские протесты сорвали «Вуэльту» — команды даже не финишировали.