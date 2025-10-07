Велокоманда Israel — Premier Tech сменит название, отказавшись от «израильской идентичности»: «В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг нужен ради нашего будущего»

«За последние 11 лет команда, которая четыре года назад трансформировалась в Israel — Premier Tech, пережила взлеты и падения, присущие профессиональному спорту: от радости, которую наши гонщики испытывают после побед на этапах “Тур де Франс”, до борьбы за выживание и возвращения в Мировой тур. Это спортивный проект — и всегда будет им.
Команда гордится своими достижениями в гонках, но еще больше — сложившейся внутри нее культурой. Эта культура стала основой, позволившей команде преодолеть трудности последних месяцев, решительно поддерживать наших гонщиков и коллектив в этот невероятно сложный период. За это время владельцы и руководство команды осознали необходимость перемен.
В знак непоколебимой преданности гонщикам, коллективу и важным партнерам было принято решение о переименовании и ребрендинге, отойдя от нынешней израильской идентичности. В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг необходим ради обеспечения будущего команды", — говорится в заявлении Israel — Premier Tech.
В нынешнем сезоне организаторы соревнований, в том числе «Вуэльты Испании», столкнулись с антиизраильскими протестами на фоне ситуации в секторе Газа. Активисты призывали не допустить участия команды Israel — Premier Tech.
Антиизраильские протесты сорвали «Вуэльту» — команды даже не финишировали.