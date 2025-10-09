Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался, играл и добивался результатов все равно. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться»

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что критерии допуска россиян к Играм-2026 не изменятся по сравнению с Олимпиадой-2024 в Париже. Участие в командных видах спорта исключено.

Источник: Спортс"

— Какой совет можете дать нашим спортсменам, которых не допускают до Олимпийских игр?

— Я бы не унижался. Я бы играл и добивался результатов все равно. Через год или два все наладится. Они должны готовиться.

Когда я на яхте ходил в 70−80-е годы, мне говорили: «Рано или поздно приоткроется дверь железная, и ты пойдешь».

И я стоял, ждал. Все наши виды спорта должны быть готовы к тому, чтобы поехать и сразу начать выигрывать. Я считаю, что не надо опускать руки, — сказал путешественник Федор Конюхов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше