Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался, играл и добивался результатов все равно. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться»

— Какой совет можете дать нашим спортсменам, которых не допускают до Олимпийских игр?
— Я бы не унижался. Я бы играл и добивался результатов все равно. Через год или два все наладится. Они должны готовиться.
Когда я на яхте ходил в 70−80-е годы, мне говорили: «Рано или поздно приоткроется дверь железная, и ты пойдешь».
И я стоял, ждал. Все наши виды спорта должны быть готовы к тому, чтобы поехать и сразу начать выигрывать. Я считаю, что не надо опускать руки, — сказал путешественник Федор Конюхов.
