Егоров об игре Медведева в Кубке Лиги: «Возможно, “Амкал” борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы»

Егоров: «Александр Медведев уже выступал за “Амкал”. Он участвовал в матче Кубка России. Свою долю футбола он уже получил, перфоманс закончился. Какой смысл заявлять его на матч Медиалиги и тем более выпускать на 10 минут, зная, что команда, как говорит Панов, находится не в лучшем состоянии?

Источник: Спортс"

Если у команды плохая дисциплина, то выход человека, которому 70 лет, явно не поднимает дисциплину. Встанет вопрос: «А серьезно ли мы играем в этом турнире? Серьезным ли делом мы занимаемся?».

Райзен: «Что ты ходишь вокруг да около? Так и скажи, что “Амкал” борется за админресурс. Ты же это хочешь сказать?».

Егоров: «Возможно, “Амкал” борется за некий админресурс, за некие возможности. У каждого свои методы ведения борьбы. Я не знаю, зачем Герману нужно участие Александра Медведева. Может, они лучшие друзья, он не может ему отказать.

Здесь вопрос к Панову, у которого главная задача — победа. А ты ослабляешь шансы команды.

Я считаю, что если это решение было не спонсорским, то оно выглядело так, что Медведев зашел и сказал, что будет играть. У тебя нет возможности сказать: «Александр Иванович, нет, вы не будете играть». Как-то сложно".

70-летний советник председателя «Зенита» вышел в стартовом составе «Амкала» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy (0:0, 7:8 Б).

Напомним, до этого Медведев сыграл за «Амкал» против «Салюта» (2:1) в FONBET Кубке России. Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги — уже в ¼!