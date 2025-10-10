Ричмонд
«Питтсбург» представил 3-ю форму во время матча с «Айлендерс». Игроки «Пингвинс» вышли на раскатку в черных джерси, а сыграли в новых — желтых

«Пингвинс» обыграли клуб с Лонг-Айленда (4:3) в первом домашнем матче в новом сезоне НХЛ.

Перед игрой хоккеисты «Пингвинс» вышли на раскатку в стандартном домашнем черно-золотом комплекте. Однако на матч пенсильванцы вышли в новой, третьей, форме желтого цвета — о которой ничего не было известно до начала матча.

Представленная форма в основном будет использоваться в 11 домашних играх в новом сезоне.

Три черные полосы на рукавах символизируют три городские реки Питтсбурга. На наплечном логотипе есть изображение иглу — такое прозвище было у старой арены «Пингвинс» (Civic Arena, позже Mellon Arena), на которой клуб выступал с 1967 по 2010 годы.

Фото: официальный сайт «Питтсбурга».