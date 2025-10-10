Ричмонд
Клэбо об отстранении россиян: «По-прежнему считаю, что их не стоит допускать, но скучаю по соревнованиям с ними»

Россияне не выступают на международных соревнованиях с 2022-го.

Источник: Спортс"

«Прошло три года [с начала боевых действий], но ничего не поменялось. Я по-прежнему считаю, что их [россиян] не стоит допускать, но в то же время скучаю по соревнованиям и дуэлям, которые у нас были. Вот поэтому я считаю, что все усложняется, когда политика и спорт смешиваются», — сказал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Клэбо.