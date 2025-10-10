Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симона Байлс: «Не знаю, что будет у меня в 2028-м, но я появлюсь на Олимпиаде в каком-либо качестве»

Байлс 28 лет, она семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира из США.

"Все часто говорят о Лос-Анджелесе и моих перспективах. Сейчас я взяла перерыв от спортзала, так как очень важно, чтобы физическое здоровье соответствовало ментальному.

Именно поэтому [на Олимпиаде] в Париже вы увидели так много моих успехов — физическая и психологическая подготовка были на одном уровне. Они идеально сочетались друг с другом, поэтому я считаю, что это действительно очень важно.

Не знаю, что будет у меня в 2028-м, но я появлюсь там [на Олимпиаде] в каком-либо качестве. Просто я не знаю, буду ли там на гимнастическом помосте или на трибунах. Но я точно хочу поехать и быть частью этого движения", — сказала Байлс на встрече со спортсменами и молодежью в Буэнос-Айресе.