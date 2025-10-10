Симона Байлс: «Не знаю, что будет у меня в 2028-м, но я появлюсь на Олимпиаде в каком-либо качестве»

Не знаю, что будет у меня в 2028-м, но я появлюсь там [на Олимпиаде] в каком-либо качестве. Просто я не знаю, буду ли там на гимнастическом помосте или на трибунах. Но я точно хочу поехать и быть частью этого движения", — сказала Байлс на встрече со спортсменами и молодежью в Буэнос-Айресе.