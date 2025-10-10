Ричмонд
В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что страна поддерживает идею о глобальном перемирии на время проведения зимних Олимпийских игр.

«Мы поддерживаем такой призыв», — передает слова Тихого «РБК-Украина».

Спикер МИД добавил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас.

Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.