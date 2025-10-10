Заварухин о травмах: «Рида Буше отправили на МРТ. В раздевалке вижу огромное количество перемотанных парней. Победы даются дорого, каждая игра: “Черт побери, когда это закончится?”

Я в раздевалке вижу огромное количество перемотанных парней со льдом на разных частях тела. Нам победы действительно даются очень дорого. Каждая игра: «Черт побери, когда это закончится?».
Очень неприятно это — постоянно терять игроков. Но я очень благодарен ребятам за самоотверженную игру, за то, что они бьются за команду, радуют болельщиков. Это основное.
— Насколько трудно вам выбирать вратаря?
— План был до игр со СКА и «Авангардом». Мы планировали, никакого «Черт побери» не случилось: а то у нас бывают, что мы кого‑то планируем, а тут — раз, и температура. Вова должен был играть с «Авангардом». Дальнейшие действия примем после выходного. Но парни мужают, это радует.
— С кем можно сравнить игру Галкина? Ваш коллега Ги Буше сравнил его с Третьяком.
— Не хочу сравнивать. На сегодня у нас два вратаря, которые выполняют свою работу на «отлично». Пятерка с плюсом. Мне не хотелось бы никого из них выделять. Они похожи сами на себя, дай бог, чтобы они и дальше прогрессировали.
— Есть понимание, какое повреждение у Рида Буше?
— Отправили его на МРТ. Результаты будут позже, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.