Дмитрий Егоров: «Мне рассказали, что Шах запросил много денег. Это очень расстроило Германа, и он решил расстаться»

Шаху, с одной стороны, повезло. Теперь он может запросить себе не только зарплату побольше, но и подъемные. С другой стороны, реалии медиафутбола таковы, что если тебе предлагают хоть какие-то деньги, нужно их брать, потому что дальше их может вообще не быть«, — заявил президент “БроукБойз”.